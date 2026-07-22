Ministra do Trabalho diz que alargamento da licença parental não é sustentável

"Não há neste momento sustentabilidade financeira para esta proposta", afirmou, acrescentando que o Governo apenas dispõe de margem para acomodar as medidas já previstas no orçamento.

Reforço das desigualdades

De acordo com Maria do Rosário Palma Ramalho, a proposta da iniciativa de cidadãos para alargar a licença parental inicial até 180 dias, com remuneração a 100%, independentemente da partilha entre progenitores - não pode avançar nos moldes apresentados por representar um encargo financeiro incomportável, apesar de reconhecer o mérito social da proposta.Em audição na Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, requerida pelo PSD, a governante afirmou que o executivo partilha o objetivo de permitir que as famílias permaneçam mais tempo com os filhos nos primeiros meses de vida, mas frisou que esse objetivo tem de ser conciliado com aSegundo as contas do Ministério, a proposta do Governo, prevista no Orçamento do Estado para 2026 e que alarga a licença parental inicial para seis meses pagos a 100%,enquanto a, cerca de 275 milhões acima da solução governamental.Palma Ramalho insistiu, contudo, quejá existentes no mercado de trabalho.A ministra sustentou esta posição com dados da Segurança Social, segundo os quais aTambém na licença parental alargada são as mães que recorrem maioritariamente ao regime, enquanto na licença exclusiva do pai, os homens aderem sobretudo ao período obrigatório e menos ao facultativo.Acrescentou que existem cerca de 72 mil processos relativos à utilização da licença exclusiva do pai no período obrigatório, contra 54 mil no facultativo, defendendo queA governante argumentou queDestacou que 27% das mulheres recebem o salário mínimo, face a 19% dos homens, que a disparidade salarial ronda 12,5% no salário-base e 15,3% no ganho médio e que apenas 17% dos cargos de direção são ocupados por mulheres.Acrescentou que os pedidos de parecer à Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego relativos a despedimentos ou não renovação de contratos por motivos parentais incidem maioritariamente sobre mulheres.Defendeu, por isso, que o modelo do Governo protege melhor a igualdade de género ao fazer depender o pagamento do subsídio a 100% da partilha equilibrada dos últimos 60 dias da licença parental entre pai e mãe, classificando esta solução como uma medida de ação positiva prevista na Constituição.Sobre o direito ao aleitamento, Palma Ramalho rejeitou críticas de que o Executivo pretendesse limitar esse direito, afirmando que nunca esteve em causa o período de amamentação, mas apenas a duração do regime em que o empregador suporta a redução do horário de trabalho.Segundo disse, a proposta inicial mantinha Portugal com o regime mais favorável da Europa e seria complementada pela criação da jornada contínua, permitindo aos pais reduzir o tempo diário de trabalho e acompanhar os filhos durante mais tempo.