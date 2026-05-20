Ministro admite. Filas de espera no controlo de fronteiras do aeroporto de Lisboa mancham imagem do país



Este novo sistema de controlo, que visa ajudar a diminuir os tempos de espera dos passageiros de fora do espaço Schengen, não funciona e o resultado é o oposto ao desejado.



Na terça-feira, ficou-se a saber que 360 agentes da PSP vão reforçar a zona de controlo de fronteiras dos aeroportos portugueses no mês de julho.



Estes elementos das forças de segurança fazem parte dos 560 novos agentes que vão acabar a formação a 28 de maio, iniciando logo de seguida o curso de guarda de fronteiras, que tem a duração de quatro semanas.



O governante acredita mesmo que vai ser possível mitigar o problema das longas filas de espera na zona do controlo de fronteiras do aeroporto de Lisboa.Esta semana, o primeiro-ministro Luís Montenegro, chegou a admitir que a recolha de dados biométricos podiam mesmo ser suspensos nos próximos tempos.