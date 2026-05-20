Ministro admite. Filas de espera no controlo de fronteiras do aeroporto de Lisboa mancham imagem do país

Ministro admite. Filas de espera no controlo de fronteiras do aeroporto de Lisboa mancham imagem do país

Continuam as dificuldades no novo sistema de controlo biométrico, à chegada ao aeroporto de Lisboa. Um problema que o ministro Miguel Pinto Luz acredita poder ser resolvido nas próximas semanas, mas admite que a situação está a prejudicar a imagem de Portugal lá fora.

RTP Antena 1 /
Foto: Nuno Patricio - RTP

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O governante acredita mesmo que vai ser possível mitigar o problema das longas filas de espera na zona do controlo de fronteiras do aeroporto de Lisboa.

Esta semana, o primeiro-ministro Luís Montenegro, chegou a admitir que a recolha de dados biométricos podiam mesmo ser suspensos nos próximos tempos.

Este novo sistema de controlo, que visa ajudar a diminuir os tempos de espera dos passageiros de fora do espaço Schengen, não funciona e o resultado é o oposto ao desejado.

Na terça-feira, ficou-se a saber que 360 agentes da PSP vão reforçar a zona de controlo de fronteiras dos aeroportos portugueses no mês de julho.

Estes elementos das forças de segurança fazem parte dos 560 novos agentes que vão acabar a formação a 28 de maio, iniciando logo de seguida o curso de guarda de fronteiras, que tem a duração de quatro semanas.
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