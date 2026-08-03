País
Ministro da Agricultura anuncia apoios para produtores afetados pelos incêndios em Valpaços
O ministro da Agricultura esteve em Valpaços, um dos territórios mais afetados pelos incêndios, e anunciou abertura de avisos para a reposição do potencial produtivo após os estragos em vinha, olival e amendoal causados pelo fogo que deflagrou na semana passada, atingindo 13,8 mil hectares.
Depois de reunir com autarcas, produtores e associações do concelho de Valpaços, o ministro da Agricultura e Mar descreveu um incêndio de “enormes dimensões” que atingiu 10 mil hectares só neste concelho do distrito de Vila Real, estendendo-se a Mirandela e Vinhais (Bragança), num total de 13,8 hectares mil.
Em declarações à RTP, José Manuel Fernandes considerou que a agricultura se sacrificou "para evitar uma tragédia ainda maior", tendo funcionado como "tampão".
"A agricultura é absolutamente essencial para evitar, inclusivamente, os riscos de incêndio", disse o ministro.
Nesse sentido, o Governo vai abrir um aviso no âmbito dos Fundos Europeus "para ajudarmos à reposição de potencial produtivo".
Além de ter regras, explicou o ministro, "não é um processo muito rápido". Só prevê, por exemplo, apoios em áreas que tenham "prejuízos superiores a 30 por cento da respetiva área de exploração".
Esta reposição, adiantou, vai trazer "as vinhas velhas, os olivais centenários e há aqui um prejuízo efetivo".
Em declarações à RTP, José Manuel Fernandes considerou que a agricultura se sacrificou "para evitar uma tragédia ainda maior", tendo funcionado como "tampão".
"A agricultura é absolutamente essencial para evitar, inclusivamente, os riscos de incêndio", disse o ministro.
Nesse sentido, o Governo vai abrir um aviso no âmbito dos Fundos Europeus "para ajudarmos à reposição de potencial produtivo".
Além de ter regras, explicou o ministro, "não é um processo muito rápido". Só prevê, por exemplo, apoios em áreas que tenham "prejuízos superiores a 30 por cento da respetiva área de exploração".
Esta reposição, adiantou, vai trazer "as vinhas velhas, os olivais centenários e há aqui um prejuízo efetivo".
José Manuel Fernandes falou antes aos jornalistas, junto a uma vinha queimada pelo fogo, na freguesia de Santa Valha.
“No apoio que está nas mãos do ministro da Agricultura, nós avançaremos com avisos para a reposição de potencial produtivo. Tem normas, são apoiadas as explorações que tiveram um dano superior a 30 por cento. Infelizmente, há um grande número de explorações que tiveram muito mais do que 30 por cento”, afirmou José Manuel Fernandes.
“No apoio que está nas mãos do ministro da Agricultura, nós avançaremos com avisos para a reposição de potencial produtivo. Tem normas, são apoiadas as explorações que tiveram um dano superior a 30 por cento. Infelizmente, há um grande número de explorações que tiveram muito mais do que 30 por cento”, afirmou José Manuel Fernandes.
“Nós tivemos aqui olival, vinha, como é neste caso, amendoal, que foram devastados. Até aos 10 mil euros é 100% e depois até aos 400 mil há uma redução, sendo que o mínimo de cofinanciamento é de 50%”, acrescentou o governante.
Em curso está, segundo adiantou, a ser feito o levantamento dos prejuízos por parte da câmara municipal, o qual será, depois, enviado para a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N).
Só de vinha, segundo José Manuel Fernandes, terão sido atingidos cerca de 500 hectares neste concelho.
O ministro visitou hoje aldeias afetadas pelo incêndio que deflagrou terça-feira, na zona do Cabeço, Ervões, concelho de Valpaços e entrou nos concelhos de Mirandela, Vinhais e Macedo de Cavaleiros, já no distrito de Bragança.
O fogo entrou em resolução na madrugada de sábado, durante o fim de semana sofreu reativações, mas no domingo à noite foi dado como estando em conclusão.
“A nossa presença aqui significa apoio, significa proximidade, mas também agradecimento a todos aqueles que fizeram um trabalho notável e eu estive com as pessoas onde foi realçado esse trabalho e essa coordenação”, salientou José Manuel Fernandes.
C/Lusa
Em curso está, segundo adiantou, a ser feito o levantamento dos prejuízos por parte da câmara municipal, o qual será, depois, enviado para a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N).
Só de vinha, segundo José Manuel Fernandes, terão sido atingidos cerca de 500 hectares neste concelho.
O ministro visitou hoje aldeias afetadas pelo incêndio que deflagrou terça-feira, na zona do Cabeço, Ervões, concelho de Valpaços e entrou nos concelhos de Mirandela, Vinhais e Macedo de Cavaleiros, já no distrito de Bragança.
O fogo entrou em resolução na madrugada de sábado, durante o fim de semana sofreu reativações, mas no domingo à noite foi dado como estando em conclusão.
“A nossa presença aqui significa apoio, significa proximidade, mas também agradecimento a todos aqueles que fizeram um trabalho notável e eu estive com as pessoas onde foi realçado esse trabalho e essa coordenação”, salientou José Manuel Fernandes.
C/Lusa