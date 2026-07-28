Ministro da Educação admite adiar arranque do ano letivo do secundário em uma semana

“Por isso, acho que a FENPROF é muito consistente”, disse.





O Governo anunciou na segunda-feira o pagamento a todos os professores classificadores de um euro por cada resposta e de 12 euros por casa prova reapreciada.

O ministro explica que o objetivo é que os professores consigam descansar da época de exames e que “cheguem às escolas com energia”, garantindo que o adiamento “não prejudicará o calendário do ano letivo e beneficiará os alunos”.“Estou otimista, apesar dos desafios que temos para cumprir os prazos todos”, admitiu.Questionado sobre as críticas da FENPROF em relação à tabela de pagamentos aos professores na avaliação dos exames, Fernando Alexandre recordou que a Federação Nacional dos Professores não assinou o acordo de recuperação do tempo de serviço e desvalorizou o apoio à deslocação dada aos professores.