País
Ministro da Educação admite adiar arranque do ano letivo do secundário em uma semana
O ministro da Educação admite adiar uma semana o arranque do ensino secundário. O objetivo é fazer descansar os professores depois da época exigente de exames.
“O que está em cima da mesa é a possibilidade de adiar em uma semana o arranque do ano letivo para o ensino secundário, porque os professores do ensino secundário estão numa situação de grande esforço”, disse Fernando Alexandre aos jornalistas, esta terça-feira.
O ministro explica que o objetivo é que os professores consigam descansar da época de exames e que “cheguem às escolas com energia”, garantindo que o adiamento “não prejudicará o calendário do ano letivo e beneficiará os alunos”.
Fernando Alexandre garante que a segunda fase dos exames nacionais “está a decorrer com toda a normalidade”, adiantando que 20% das provas estão corrigidas.
“Estou otimista, apesar dos desafios que temos para cumprir os prazos todos”, admitiu.
O ministro anunciou ainda que há mais de 20 mil pedidos de reapreciação dos exames nacionais, o que representa um grande aumento em relação ao ano passado.
Questionado sobre as críticas da FENPROF em relação à tabela de pagamentos aos professores na avaliação dos exames, Fernando Alexandre recordou que a Federação Nacional dos Professores não assinou o acordo de recuperação do tempo de serviço e desvalorizou o apoio à deslocação dada aos professores.
Fernando Alexandre garantiu que os pagamentos aos professores serão feitos “o mais rápido possível” e disse que gostava que acontecessem já em agosto.
O ministro explica que o objetivo é que os professores consigam descansar da época de exames e que “cheguem às escolas com energia”, garantindo que o adiamento “não prejudicará o calendário do ano letivo e beneficiará os alunos”.
Fernando Alexandre garante que a segunda fase dos exames nacionais “está a decorrer com toda a normalidade”, adiantando que 20% das provas estão corrigidas.
“Estou otimista, apesar dos desafios que temos para cumprir os prazos todos”, admitiu.
O ministro anunciou ainda que há mais de 20 mil pedidos de reapreciação dos exames nacionais, o que representa um grande aumento em relação ao ano passado.
Questionado sobre as críticas da FENPROF em relação à tabela de pagamentos aos professores na avaliação dos exames, Fernando Alexandre recordou que a Federação Nacional dos Professores não assinou o acordo de recuperação do tempo de serviço e desvalorizou o apoio à deslocação dada aos professores.
“Por isso, acho que a FENPROF é muito consistente”, disse.
O Governo anunciou na segunda-feira o pagamento a todos os professores classificadores de um euro por cada resposta e de 12 euros por casa prova reapreciada.
Fernando Alexandre garantiu que os pagamentos aos professores serão feitos “o mais rápido possível” e disse que gostava que acontecessem já em agosto.