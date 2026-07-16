País
Ministro da Educação anuncia que correção está nos 99,3% dos exames
Fernando Alexandre deu conta dos dados mais recentes sobre os exames e pediu o apoio dos professores para conseguir acabar a correção dos exames.
(em atualização)
O Instituto Eduqa adiou a reunião desta quinta-feira com os diretores das escolas para as 16 horas.
“Estamos neste momento a aguardar a conclusão da correção de algumas provas”, começou por declarar o ministro da Educação, acrescentando que tem havido dificuldades em ter “professores classificadores para corrigir algumas provas”.
As maiores dificuldades apontadas por Fernando Alexandre são nas provas de Matemática e Português.