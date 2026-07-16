Ministro da Educação anuncia que correção está nos 99,3% dos exames

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O Instituto Eduqa adiou a reunião desta quinta-feira com os diretores das escolas para as 16 horas.





“Estamos neste momento a aguardar a conclusão da correção de algumas provas”, começou por declarar o ministro da Educação, acrescentando que tem havido dificuldades em ter “professores classificadores para corrigir algumas provas”.





As maiores dificuldades apontadas por Fernando Alexandre são nas provas de Matemática e Português.