País
Ministro da Educação garante que notas dos exames vão ser afixadas hoje
O ministro da Educação garante que todos os exames estão corrigidos e que as notas vão ser afixadas esta tarde nas escolas. Esta manhã no Parlamento, Fernando Alexandre disse também que não há razões para que as datas do concurso nacional do Ensino Superior sejam alteradas.
Debaixo das críticas da oposição, o ministro esteve esta manhã num debate de urgência pedido pelo PCP sobre as falhas nos exames nacionais.
Inês Ameixa - RTP Antena 1