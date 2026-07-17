Ministro da Educação garante que notas dos exames vão ser afixadas hoje

Debaixo das críticas da oposição, o ministro esteve esta manhã num debate de urgência pedido pelo PCP sobre as falhas nos exames nacionais.

Inês Ameixa - RTP Antena 1





O governante com a pasta educativa regressa ao Parlamento já na próxima semana, na terça-feira de manhã, para uma audição da Comissão de Educação, novamente a pedido do PCP e também do Livre, sobre o processo de digitalização e avaliação dos exames nacionais.