Ministro da Saúde diz que as PPP que acabaram foi por "recusa legítima" dos privados

"Não houve decisão política de terminar com as PPP por parte do Governo. Senão, que racionalidade havia em manter a PPP de Cascais?", questionou Manuel Pizarro, explicando que a não renovação das PPP nos hospitais de Loures, Braga e Vila Franca de Xira resultou de uma "recusa legítima" dos parceiros privados em manter o funcionamento "na base do contrato pré-existente durante o processo negocial".

"Cascais aceitou (...). Os outros queriam aumentar a prestação financeira do Estado e nenhum Governo o podia fazer sem um concurso público", insistiu, acrescentando: "Daí resultou a necessidade de o Estado voltar a operar esses hospitais públicos".

Explicou que "os parceiros privados entendiam que tinham direito a uma remuneração adicional".

"Acho impossível, ao abrigo da lei e ao abrigo da lei da transparência do Código de Conduta de Contratação Pública e do regime das PPP, que o Governo, qualquer que fosse, decidisse pagar essa remuneração adicional fora do contexto de um concurso público", sublinhou o governante.

O ministro reconheceu a existência de "dificuldades acrescidas em Loures", depois do fim da PPP, mas lembrou que, nalguns casos, o tempo de espera também baixou.

"Não tenho preconceito em relação aos hospitais em PPP. Eu próprio até assinei alguns desses contratos", referiu.

Questionado sobre as falhas no SNS e especificamente sobre o facto de haver cada vez mais portugueses com seguros de saúde, Pizarro respondeu: Entre 65 a 70% dos portugueses recorrem ao SNS e, perante uma doença catastrófica, se não recorrem 100%, para lá caminham".

"Todos os dias neste país são transferidos dezenas doentes e de parturientes de unidades privadas para púbicas para resolver problemas clínicos que não se resolvem no hospital privado", contou.

Recusando querer "alimentar qualquer guerra" entre público e privado, Manuel Pizarro esclareceu: "Cada setor tem o seu papel, mas não há dúvida de que o nosso seguro coletivo é o SNS".

"E isto é reconhecido por toda a gente, até por quem é administrador dos grupos de privados de saúde", acrescentou.