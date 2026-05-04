Ministro defende que Lisboa tem menos criminalidade hoje do que no passado

"Há que gerir a questão das perceções, Lisboa não tem mais crime do que teve no passado", afirmou Luís Neves durante um encontro organizado pela Polícia Municipal da capital, recordando os anos 1980 e 1990 ou o final da década de 2000.

Em 2008 e 2009, "entre assaltos a bancos, a gasolineiras e postos dos CTT com mortos", houve "900 ataques por ano", com particular incidência em Lisboa, Setúbal e Porto.

"Hoje, porventura, não temos 10% desses crimes" que sucederam nesses "anos de chumbo de crime", em que "havia gasolineiros mortos em assaltos à mão armada", disse o governante no colóquio coesão social e os desafios da polarização urbana: uma estratégia local de segurança.

Luís Neves pediu que "ninguém utilize os números para, através da manipulação, massificação e deturpação, possa vir a criar uma teoria do caos em que o objetivo é combater o respeito por todas as formas de diversidade do ser humano".

"É isso que me move estar aqui", nas funções de ministro, disse, referindo que aceitou o cargo para contribuir para que "o respeito pela diversidade do ser humano possa ser uma realidade".

"A nossa cultura é vincada no respeito da diversidade da raça, da origem, da orientação política, da orientação religiosa, da orientação sexual e do respeito pelo género", afirmou Luís Neves.

Na construção desta política de segurança, a "Polícia Municipal tem um papel muito relevante e determinante", porque conhece "as dinâmicas locais da comunidade".

O governante elogiou a valorização da carreira dos polícias municipais e a "possibilidade de recrutar diretamente cidadãos com conhecimento do território".

Porque "queremos profissionais que conheçam os rostos de cada bairro", pois cada polícia municipal é um "especialista em convivência urbana e em moderação".

O governante quis também clarificar as funções de todas as forças: "A Polícia Municipal foca-se no acompanhamento do quotidiano urbano" e permite que PSP e GNR se "foquem nas suas funções específicas".

No futuro, o "objetivo é garantir modelos mais adequados" e "uma presença mais próxima das populações".

Recentemente, Luís Neves anunciou uma maior atenção à sinistralidade e segurança rodoviária, defendendo uma "política que olhe para as zonas urbanas", onde se verificam "acidentes com feridos graves", "muito acima da média" europeia.

"A segurança do espaço urbano não se esgota na prevenção da criminalidade" e "importa dar atenção à sinistralidade em meio urbano", afirmou.

Nesse campo, "Lisboa tem condições para assumir essa ambição" de se afirmar "como uma cidade de referência na segurança rodoviária".

O regresso da Brigada de Trânsito foi recordada pelo ministro, salientando que a criação daquela unidade "não beliscará qualquer competência que a PSP tem nesta temática".

"Reduzir a sinistralidade é uma responsabilidade coletiva", acrescentou ainda.