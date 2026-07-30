Ministro diz que 70% dos exames da 2.ª fase foram classificados sem problemas

Fernando Alexandre disse, em conferência de imprensa após o Conselho de Ministros de hoje, que "70% das provas estão classificadas", quando fez um balanço do processo de classificação dos exames nacionais do ensino secundário realizados na 2.º fase, que começou na segunda-feira.

Depois dos problemas identificados na 1.ª fase devido às falhas no processo de digitalização dos exames, Fernando Alexandre garantiu que esta 2.ª fase está a decorrer "sem problemas a registar".

Segundo o ministro, está tudo a "correr com normalidade" e as únicas situações reportadas decorreram de erros de alunos.

Quanto à primeira fase, foram contabilizadas 843 situações de provas "com desconformidades", que foram corrigidas, disse o ministro.

Desde o início da semana que o júri nacional de exames está a tratar esses casos e agora é responsabilidade do júri transmitir as classificações finais aos alunos, afirmou o ministro da Educação, que lamentou que esses alunos saibam as classificações cerca de uma semana depois dos outros alunos.

"Mas estamos dentro dos prazos" para o concurso nacional de acesso e os alunos "não serão prejudicados", disse Fernando Alexandre.