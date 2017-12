Ministros adiam explicações sobre mecanismo de defesa europeia

A Antena 1 apurou junto de fontes parlamentares, que a comissão de Assuntos Europeus decidiu cancelar a audição porque não dispunha da informação que os deputados pediram ao Governo.



O CDS e o PCP não estiveram presentes na reunião da mesa e dos coordenadores da comissão, o PSD votou contra a realização da audição, o PS absteve-se e o BE defendeu que a audição deveria fazer-se mesmo considerando a falta de informação.



Um dos documentos pedidos ao início da tarde de terça-feira foi o plano de implementação da entrada de Portugal nesta cooperação permanente estruturada.



O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, disse que foi enviada uma nota explicativa desse documento e não o mesmo na íntegra, porque há elementos de natureza operacional que precisam de uma proteção acrescida.



Ouvido pela Antena 1 o ministro da Defesa, Azeredo Lopes disse que o Governo enviou por escrito tudo o que podia enviar.



Azeredo Lopes lembra que os dois ministros envolvidos pediram que a reunião decorresse à porta fechada.



Apesar deste diferendo Azeredo Lopes diz que esta quarta-feira, quando forem votadas as resoluções sobre esta matéria, PS, PSD e CDS vão estar de acordo.



Todos os partidos com exceção do PAN apresentaram resoluções sobre esta matéria e que devem ser votadas esta quarta-feira.



No dia 13 o Conselho Europeu vai tomar uma decisão sobre esta matéria.



Já aderiram à cooperação estruturada permanente, 23 estados-membros da União Europeia.



Portugal ainda não concluiu o processo interno.