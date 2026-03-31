Mira Amaral detido por violência doméstica, ex-ministro nega agressões

“No dia 26 de Março, pelas 17h15, na freguesia de Alvalade, em Lisboa, numa unidade de saúde na Rua António Patrocínio, foi detido pela PSP de Lisboa um homem, com 80 anos de idade, por suspeita de ter agredido a sua companheira de 70 anos, tendo sido presente à Autoridade Judiciária competente”, indicou a PSP em comunicado.Depois de ter sido presente a juíz, Mira Amaral saiu com termo de identidade e residência, confirmou ainda a Polícia de Segurança Pública.O antigo ministro do Trabalho e Segurança Social, do Governo de Cavaco Silva, terá agredido a mulher, de 70 anos, frente a várias testemunhas.Contactado pela RTP, Mira Amaral nega as agressões e que a mulher tem uma doença psiquiátrica que a levou à clínica. Diz ainda que estava nervoso e que se exaltou, levantou a voz e que colocou apenas a mão no ombro.Acrescenta que a mulher desmentiu qualquer agressão junto da PSP.