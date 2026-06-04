País
Misericórdias discutem o futuro
Começa esta quinta-feira o 15º Congresso Nacional das Misericórdias que, durante três dias, em Braga, vai juntar inclusivamente convidados de vários países e debater temas como o envelhecimento e a saúde dos mais velhos. O património, a sustentabilidade e o futuro do sector social.
O contexto atual de conflitos internacionais e o impacto que está a ter na sociedade também será abordado até porque a missão das Misericórdias está nesta altura mais dificultada.
O Congresso Nacional das Misericórdias acontece até sábado no Fórum Braga.
Vai contar com o Presidente da República, António José Seguro, na sessão de abertura e com o primeiro-ministro na sessão de encerramento no sábado.
O Congresso Nacional das Misericórdias acontece até sábado no Fórum Braga.
Vai contar com o Presidente da República, António José Seguro, na sessão de abertura e com o primeiro-ministro na sessão de encerramento no sábado.