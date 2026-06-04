Misericórdias discutem o futuro

O contexto atual de conflitos internacionais e o impacto que está a ter na sociedade também será abordado até porque a missão das Misericórdias está nesta altura mais dificultada.O Congresso Nacional das Misericórdias acontece até sábado no Fórum Braga.Vai contar com o Presidente da República, António José Seguro, na sessão de abertura e com o primeiro-ministro na sessão de encerramento no sábado.