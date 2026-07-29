País
Misericórdias recuperam hospitais. São João da Madeira é o primeiro a devolver pelo Estado
O Governo já começou aquilo que chama de devolução de hospitais às misericórdias. Ontem foi oficializada a passagem do Hospital de São João da Madeira, com efeitos a partir de 1 de novembro e um pagamento de quase 14 milhões de euros no primeiro ano. Os sindicatos falam em falta de transparência.
Em novembro o hospital vai voltar para as mãos da Misericórdia. O protocolo foi assinado terça-feira, por quase 14 milhões de euros no primeiro ano, 700 mil deles em incentivos, e pelo menos por uma década.
Santo Tirso é o próximo a ser devolvido à Misericórdia, a ser desagregado da ULS do Médio Ave. Seguem-se os de Vila do Conde, Pombal e Seia, diz o setor social.
Luís Montenegro já tinha prometido a alteração em 2024.
A RTP tentou esclarecimentos com o Ministério da Saúde e a Direção Executiva, mas sem sucesso.
No caso de São João da Madeira, o que se conhece do acordo determina que a Misericórdia tem garantir 50 mil consultas por ano em 15 especialidades, mais nove que as atuais, mais de 590 internamentos cirúrgicos, 4 mil cirurgias de ambulatório e até 37 mil episódios de urgência.