Misericórdias recuperam hospitais. São João da Madeira é o primeiro a devolver pelo Estado

A Unidade Local de Saúde Entre Douro e Vouga, com sede na Feira, fez mais de 16 mil cirurgias em ambulatório o ano passado, a maior parte no polo de São João da Madeira.



Em novembro o hospital vai voltar para as mãos da Misericórdia. O protocolo foi assinado terça-feira, por quase 14 milhões de euros no primeiro ano, 700 mil deles em incentivos, e pelo menos por uma década.



Santo Tirso é o próximo a ser devolvido à Misericórdia, a ser desagregado da ULS do Médio Ave. Seguem-se os de Vila do Conde, Pombal e Seia, diz o setor social.



Luís Montenegro já tinha prometido a alteração em 2024.



A RTP tentou esclarecimentos com o Ministério da Saúde e a Direção Executiva, mas sem sucesso.



No caso de São João da Madeira, o que se conhece do acordo determina que a Misericórdia tem garantir 50 mil consultas por ano em 15 especialidades, mais nove que as atuais, mais de 590 internamentos cirúrgicos, 4 mil cirurgias de ambulatório e até 37 mil episódios de urgência.