Missão Escola Pública alerta para circulação online de exame de Matemática

De acordo com esta associação, há um print screen do exame que pode ser consultado online.A Missão Escola Pública não sabe desde quando a prova está na internet, mas teme que a divulgação da mesma possa ter colocado em causa a prova que foi realizada pelos alunos do segundo turno, ao meio-dia.A associação defende uma investigação para apurar responsabilidades.A RTP Antena 1 já pediu esclarecimentos ao Ministério da Educação, ainda sem resposta.