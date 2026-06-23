País
Missão Escola Pública alerta para circulação online de exame de Matemática
A Missão Escola Pública diz que o exame de Matemática do 9.º ano, realizado na segunda-feira em formato digital e sujeito a sigilo, está a circular na internet.
De acordo com esta associação, há um print screen do exame que pode ser consultado online.
A Missão Escola Pública não sabe desde quando a prova está na internet, mas teme que a divulgação da mesma possa ter colocado em causa a prova que foi realizada pelos alunos do segundo turno, ao meio-dia. A associação defende uma investigação para apurar responsabilidades.
A RTP Antena 1 já pediu esclarecimentos ao Ministério da Educação, ainda sem resposta.
A Missão Escola Pública não sabe desde quando a prova está na internet, mas teme que a divulgação da mesma possa ter colocado em causa a prova que foi realizada pelos alunos do segundo turno, ao meio-dia. A associação defende uma investigação para apurar responsabilidades.
A RTP Antena 1 já pediu esclarecimentos ao Ministério da Educação, ainda sem resposta.