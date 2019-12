Mondego. Dique de Montemor-o-Velho ruiu parcialmente

Isso mesmo foi explicado cerca das 22h00 por Emílio Torrão, presidente de Montemor-o-Velho, que acrescenta estar a manter o alerta especialmente para a localidade de Casal Novo do Rio.

A rotura que acabou por se verificar foi acompanhada do galgamento da barreira pelas águas, noutro local próximo, elevando os riscos de alargamento da rutura.



As palavras de ordem, referiu o presidente da autarquia, são por isso monitorizar e avaliar, já que a situação pode mudar rapidamente.





A estratégia deverá permitir o encaixe do rio principal das águas libertadas pela rotura do dique, evitando dessa forma o agravamento da situação para as populações. Emílio Torrão sublinhou que pediu ao ministro da tutela que desse instruções à Agência portuguesa do Ambiente, por forma a evitar novas descargas de barragens, mantendo assim baixo o caudal do Mondego.





Ao início da noite, a autarquia usou máquinas para colocar pedras de grandes dimensões e areia, junto às margens das zonas mais ameaçadas, para tentar conter o fluxo das águas em caso de quebra do dique.

Alerta amarelo



A melhoria das condições atmosféricas nas últimas horas permitiu a normalização nas restantes bacias hidrográficas portuguesas afetadas pelo mau tempo.





Dez distritos de Portugal Continental vão manter-se até segunda-feira sob aviso laranja devido à forte agitação marítima provocada pela tempestade Fabien.

As ondas podem chegar aos 12 metros de altura, o que leva as autoridades a reforçar os alertas para que ninguém se aproxime da beira-mar, por mais que as imagens sejam impressionantes.



A EDP prometeu ainda resolver até segunda-feira todas as falhas de eletricidade nas redes de alta e média tensão provocadas pelo mau tempo, sem previsão ainda para a resolução na baixa tensão.







Viseu e Vila Real foram os distritos mais afetados pela quebras no fornecimento de eletricidade, especialmEnte depois da queda de árvores sobre linhas eletricas.







Num balanço dos últimos dias, a Proteção Civil revelou que foi necessário mobilizar 37 mil operacionais para responder a todas as ocorrências.

O mau tempo fez dois mortos e um desaparecido em Portugal. O comandante da Proteção Civil, Duarte Costa, referiu que foi até agora impossível localizar tanto o homem como a máquina que conduzia, e que caiu ao rio Ferreira.







Normalização lenta

Durante o dia de domingo foi retomada a circulação na linha do Norte, que liga Lisboa ao Porto, com condicionamento a uma via e com limites à velocidade entre Ameal Sul e Alfarelos, depois de ter estado interrompida por causa das cheias.



A circulação de comboios na linha da Beira Alta, entre Muxagata e Fornos de Algodres, na Guarda, foi também retomada após interrupção devido a derrocada de pedras de grandes dimensões que caíram na via.



A única ferrovia que permancia encerrada era a da ligação de Alfarelos à cidade da Figueira da Foz.



Na circulação rodoviária, o IP 3 que liga Coimbra a Viseu mantinha-se cortado ao trânsito entre Espinheira e Oliveirinha, devendo ser reaberto segunda-feira.



Na circulação rodoviária, o IP 3 que liga Coimbra a Viseu mantinha-se cortado ao trânsito entre Espinheira e Oliveirinha, devendo ser reaberto segunda-feira. Devido às cheias no Mondego, um troço da estrada nacional 111, junto a Montemor-o-Velho, continua encerrado. Ficaram contabilizadas desde quarta-feira 1.727 ocorrências. Ficaram desalojadas 144 pessoas e outras 320 tiveram de ser deslocadas, sobretudo no Baixo Mondego, para fugir à ameaça das cheias.

Críticas da Quercus









Em resposta, a Autoridade Nacional da proteção civil remeteu explicações para a Assiciação Portuguesa do Ambiente e Câmara Municipal e diz que não tinha nenhum aviso específico.

Também o Presidente da Câmara de Montemor-o-Velho afastou responsabilidades, lembrando que a autarquia não tem responsabilidades na gestão da bacia hidrográfica, remetendo igualmente quaisquer explicações para a APA.

A Proteção Civil está ainda a ver questionada a sua decisão de não ter utilizado SMS para orientar a população, durante os últimos dias, apesar de o Estado estar a pagar 900 milhões de euros a três operadoras para cumprir essa necessidade.

A associação ambientalista Quercus lamentou as recentes cheias no Mondengo e afirmou que já tinha alertado para o perigo em 2018.

Os responsáveis afirmam que, nestes casos, preferiram os contactos de proximidade e o uso dos meios de comunicação social para manter as populações informadas do evoluir dos perigos e das respostas encontradas.





