Montenegro considera Portugal e Moçambique "parceiros de eleição" e destaca cooperação

Através das redes sociais, Luís Montenegro considerou "especialmente simbólico" ter recebido o Presidente moçambicano, Daniel Chapo, no dia em que se celebram os 30 anos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), e disse que esta reunião foi "marcada pela amizade, pela convergência e pela ambição".

"Portugal e Moçambique são parceiros de eleição. Os nossos Governos partilham o firme compromisso de aproveitar todas as oportunidades para reforçar o nosso trabalho conjunto. Para benefício dos nossos povos, das nossas economias e do tanto que nos une. Portugal e Moçambique: estamos juntos!", pode ler-se na publicação que é acompanhada por uma fotografia de Montenegro e Chapo à porta da residência oficial do primeiro-ministro, em Lisboa.

De acordo com o chefe do executivo português, após uma VI Cimeira Portugal--Moçambique "importante e produtiva", os dois países avançam "com uma agenda de cooperação cada vez mais profunda".

Daniel Chapo termina hoje numa deslocação a Portugal, a terceira desde dezembro de 2025, onde esteve no EurAfrican Forum e foi recebido pelo Presidente da República Portuguesa, António José Seguro, e pelo primeiro-ministro português, Luís Montenegro, entre outras entidades portuguesas.

Em entrevista à agência Lusa na terça-feira, em Maputo, antes de partir para Lisboa, Daniel Chapo destacou que as "relações diplomáticas e políticas entre Moçambique e Portugal são excelentes" e que nos últimos tempos têm sido dados passos importantes nas relações económicas e comerciais.

"Portugal é um dos maiores parceiros estratégicos de desenvolvimento económico e social de Moçambique e nós achamos que precisamos estreitar cada vez mais as nossas relações económicas e comerciais. E este é um aspeto que, se ficar atento nas nossas últimas visitas a Portugal, temos focado as nossas atenções para este aspeto", apontou o chefe de Estado moçambicano.