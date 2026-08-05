Moradores de Marvila em protesto contra despejo de jovem com filhos menores

"Chocante insensibilidade"

c/Lusa

“Condenamos da forma mais veemente este ato de profunda desumanidade e violência social, executado por um forte e implacável aparelho policial municipal”, afirmaram, em comunicado, a Comissão de Moradores e Utentes de Marvila (COMUM), a Associação de Moradores do Condado (AMC), a Associação dos Moradores do Bairro das Amendoeiras (AMBA), a Associação Moradores do Vale Fundão (AMVF), a Comissão de Moradores dos Lotes 568 e 570 e os presidentes da Assembleia e da Junta de Freguesia de Marvila.Segundo informação recolhida pela vereação do PCP - que já apresentou um requerimento a pedir esclarecimentos ao presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas –A munícipe continuou a pagar a renda à Gebalis, que teria conhecimento da permanência da família na habitação e terá aceitado os pagamentos, mas em dezembro de 2025 foi informada de que os elementos apresentados não eram considerados suficientes e que deveria abandonar a habitação, decisão que contestou com apoio jurídico, mas que culminou com a recente execução do despejo.“Tem de haver uma dimensão social na intervenção desta empresa e da Câmara Municipal, que neste caso revelou estar completamente ausente”, criticou.“Se a Gebalis acompanhasse estas famílias, poderia ter percebido a atualização do agregado”, acrescentou, afirmando que aNuma resposta enviada à Agência Lusa, a Gebalis refere que "a situação foi devidamente articulada com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa – que detém competência em matéria de emergência social" e que “o agregado familiar autorizado na habitação em questão é composto pela arrendatária e neto, ambos falecidos”, sendo o neto companheiro e pai dos filhos menores da munícipe despejada.Contactada pela RTP Antena 1, a Santa Casa confirma que "a cidadã em causa se deslocou, na sexta-feira, à Unidade de Proximidade Oriental, onde foi feito o acompanhamento necessário".