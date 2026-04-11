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Morreu a pedagoga Maria Emília Brederode dos Santos aos 84 anos
A pedagoga Maria Emília Brederode dos Santos morreu hoje, em Lisboa, aos 84 anos, vítima de doença prolongada, confirmou à agência Lusa o presidente do Conselho Nacional de Educação (CNE), Domingos Fernandes.
A notícia foi inicialmente avançada pelo Expresso e confirmada à Lusa por Domingos Fernandes.
Especialista em educação, Maria Emília Brederode dos Santos presidiu ao Conselho Nacional de Educação entre 2017 e 2022, "encontrava-se com uma situação de saúde bastante grave e fui hoje informado do seu falecimento", disse Domingos Fernandes.
Nascida a 21 de março de 1942, em Campo de Ourique, Lisboa, Maria Emília Brederode dos Santos dedicou a sua vida à educação.
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