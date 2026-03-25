Morreu antigo administrador do BES José Maria Ricciardi
O antigo presidente do Banco de Investimento do Grupo Espírito Santo foi vítima de doença prolongada.
(em atualização)
O antigo administrador do BES e presidente do Banco de Investimento do grupo, José Maria Ricciardi, morreu esta terça-feira aos 71 anos. A notícia foi confirmada à RTP por fonte próxima da família.
Primo de Ricardo Salgado, Ricciardi foi também presidente executivo do BESI, braço de investimento do BES, entre 2003 e 2017.
Quando o grupo demonstrou fragilidades, em 2013, Ricciardi contestou a liderança de Ricardo Salgado.
O Banco Espírito Santo colapsou no ano seguinte e José Maria Ricciardi manteve-se à frente do BESI, tendo liderado a venda ao chinês Haitong Bank.