Morreu antigo administrador do BES José Maria Ricciardi

(em atualização)



O antigo administrador do BES e presidente do Banco de Investimento do grupo, José Maria Ricciardi, morreu esta terça-feira aos 71 anos. A notícia foi confirmada à RTP por fonte próxima da família.

Primo de Ricardo Salgado, Ricciardi foi também presidente executivo do BESI, braço de investimento do BES, entre 2003 e 2017.

Quando o grupo demonstrou fragilidades, em 2013, Ricciardi contestou a liderança de Ricardo Salgado.

O Banco Espírito Santo colapsou no ano seguinte e José Maria Ricciardi manteve-se à frente do BESI, tendo liderado a venda ao chinês Haitong Bank.