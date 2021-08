Morreu mais um idoso no lar da Santa Casa da Misericórdia de Proença-a-Nova

Estão ainda infetados 129 utentes do lar, dos quais dois inspiram maior cuidado.



Há ainda 23 funcionários que testaram positivo ao novo coronavírus.



Todos os utentes e funcionários estão infetados.



No hospital de Castelo Branco, morreu um outro idoso residente no lar, mas que não estava infetado com Covid-19.