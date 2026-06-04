Morreu Marjane Satrapi

Tinha 56 anos.



A autora do aclamado livro Persépolis, uma novela gráfica sobre o Irão onde conta a sua história pessoal assim como as prisões e execuções que aconteceram após a revolução de Khomeini em 1979.



Premiada com o Prémio Princesa das Astúrias de Comunicação e Humanidades em 2024.



A família afirma em comunicado que “Marjane Satrapi morreu de desgosto pouco mais de um ano após a morte de Mattias Ripa, seu marido e o amor de sua vida".



