País
Morreu Marjane Satrapi
Realizadora, ilustradora e cartoonista, a autora iraniana radicada em França fez da sua memória, da memória familiar e da história humana do seu país o centro da sua obra.
Tinha 56 anos.
A autora do aclamado livro Persépolis, uma novela gráfica sobre o Irão onde conta a sua história pessoal assim como as prisões e execuções que aconteceram após a revolução de Khomeini em 1979.
Premiada com o Prémio Princesa das Astúrias de Comunicação e Humanidades em 2024.
A família afirma em comunicado que “Marjane Satrapi morreu de desgosto pouco mais de um ano após a morte de Mattias Ripa, seu marido e o amor de sua vida".
A autora do aclamado livro Persépolis, uma novela gráfica sobre o Irão onde conta a sua história pessoal assim como as prisões e execuções que aconteceram após a revolução de Khomeini em 1979.
Premiada com o Prémio Princesa das Astúrias de Comunicação e Humanidades em 2024.
A família afirma em comunicado que “Marjane Satrapi morreu de desgosto pouco mais de um ano após a morte de Mattias Ripa, seu marido e o amor de sua vida".