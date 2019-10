Morreu o antigo presidente da Câmara de Marco de Canaveses Avelino Ferreira Torres

Lusa08 Out, 2019, 21:44 / atualizado em 08 Out, 2019, 22:20 | País

Avelino Ferreira Torres, que liderou a autarquia, de 1983 até 2005, sempre eleito pelo CDS, era natural de Rebordelo, Amarante, e, segundo a mesma fonte, encontrava-se acamado há alguns meses, na sua residência, na localidade de Tuías, Marco de Canaveses, distrito do Porto.

O antigo presidente da Câmara de Marco de Canaveses conduziu a autarquia durante 22 anos, sempre pelo CDS, partido cuja concelhia também chegou a liderar.



Foi eleito pela primeira vez em 1983 e presidiu aos destinos do concelho até 2005, com sucessivas maiorias absolutas, sendo à data o último presidente do CDS no distrito do Porto.



Em 2005, Torres deixou a autarquia de Marco de Canaveses para se candidatar, como independente, à presidência da Câmara de Amarante, concelho de onde era natural, precisamente da freguesia rural de Rebordelo.



Após uma intensa e mediática disputa com o socialista Armindo Abreu, Avelino Ferreira Torres acabou por perder aquela eleição em Amarante e regressou a Marco de Canaveses, onde se tornou a candidatar em 2009 e 2013, como independente, voltando a perder, nas duas vezes para o social-democrata Manuel Moreira.



Chegou a ser vereador da oposição após 2009, mas em 2016 abandonou a política, alegando razões de saúde.



Além da vida política, Avelino Ferreira Torres também se destacou no desporto, nomeadamente quando chegou a desempenhar o cargo de presidente do Futebol Clube do Marco, em Marco de Canaveses, e quando exerceu funções no Conselho Nacional de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, na década de 90 do século passado.



Ao longo da sua carreira política, esteve envolvido em vários casos judiciais, acabando por ser absolvido num deles e visto a sua condenação prescrever noutro, após sucessivos recursos.