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Morte em Caldas das Taipas. INEM abre averiguações para saber se houve falhas
A ministra da Saúde anunciou, esta segunda-feira, que o INEM está a averiguar a morte de um homem de 48 anos em Vila de Caldas das Taipas, no sábado, devido a uma paragem cardiorrespiratória.
No sábado, um homem de 48 anos morreu em Vila de Caldas das Taipas, no concelho de Guimarães, devido a uma paragem cardiorrespiratória enquanto esperava por socorro.
Ana Paula Martins anunciou, esta segunda-feira, que o INEM está a averiguar para perceber se houve falhas no socorro.
O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) explicou que, pelas 12h52 de sábado, recebeu uma chamada para uma paragem cardiorrespiratória de um homem, de 48 anos, que acabaria por morrer no local.
O CODU (Centro de Orientação de Doentes Urgentes) acionou diretamente os bombeiros de Guimarães em vez do corpo de bombeiros locais.
Os Bombeiros Voluntários das Taipas demorariam entre 3 e 5 minutos a chegar à vítima, segundo o comandante em exercício desta corporação, enquanto os Bombeiros de Guimarães distam cerca de 9 quilómetros e perto de 14 minutos da Avenida dos Combatentes do Ultramar, local da ocorrência e que é área de atuação da corporação das Taipas.