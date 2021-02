Mortes por covid aumentaram necessidade de contentores frigoríficos

É preciso recuar mais de 100 anos, aos tempos da gripe pneumónica, para encontrar um mês com mais mortes do que janeiro de 2021. No mês passado morreram 19.628 pessoas, das quais 5.576 por covid-19. O país não estava preparado para albergar tantos corpos. Por isso multiplicaram-se os contentores frigoríficos.