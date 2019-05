Motoristas de matérias perigosas entregaram pré-aviso de greve

Em comunicado, o sindicato que convoca a paralisação diz que se trata de uma derradeira forma de luta pelos direitos dos trabalhadores que estão ao serviço mais de 15 horas por dia.



Adianta que está em risco a segurança dos motoristas e do público em geral, tendo em conta o tipo de carga que transportam.



A greve avança se não houver acordo nas principais reivindicações. Os serviços mínimos estão assegurados.



Entretanto, o ministro da Economia diz que está a encarar a ameaça de nova greve dos motoristas de matérias perigosas como parte do processo negocial.



Pedro Siza Vieira espera que as negociações entre a ANTRAM e o sindicato prossigam de forma pacífica para evitar uma nova crise dos combustíveis.



A ANTRAM e os trabalhadores estiveram reunidos no início da semana.