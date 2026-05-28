Mouraria: "A Travessa da Madalena é sala de chuto a céu aberto" diz morador. Moedas diz que é caso grave

O presidente da Câmara de Lisboa manifestou disponibilidade para avaliar soluções para o problema e lembrou que só em julho há um reforço de 300 policias na cidade.Uma reação após o alerta do munícipe Hugo Gonçalves para, disse o munícipe Hugo Gonçalves, no período aberto ao público durante a reunião pública da Câmara de Lisboa.Alertando para uma situação de "falta de Estado na Mouraria", disse que a população se sente insegura nesta zona da cidade, inclusive sofre agressões verbais e físicas.Ainda segundo Hugo Gonçalves,

"O tráfico tomou conta daquela zona e ali não há mesmo Estado, não há EMEL, não há Polícia Municipal, o estacionamento é dos traficantes", afirmou.

"É caso de bradar, isto é um caso grave" responde o presidente Carlos Moedas

Sobre esta situação na Mouraria, o autarca reconheceu que aO presidente da Câmara Municipal de Lisboa salientou que o ponto prévio à resposta a este problema é ter mais polícia na cidade, porque sem esse reforço dos elementos da PSP e da Polícia Municipal "é muito difícil", e lembrou como boa notícia aSobre as propostas do munícipe, Carlos Moedas manifestou disponibilidade para avaliar "a solução de eventualmente pôr uma cancela ou um portão ou o que seja" para restringir a entrada na Travessa da Madalena."Faz-me sentido neste momento", admitiu referindo que o problema dos consumos de drogas na cidade, sobretudo depois da pandemia de covid-19, registou "um aumento imenso".