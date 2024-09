Foto: Nuno Patrício - RTP

O objetivo é exigir medidas mais eficazes, por parte do Governo, para travar os preços exorbitantes no arrendamento e no mercado de compra e venda de imóveis.



Ouvido pela Antena 1, André Escoval, da organização, diz que é tempo de fazer ouvir as vozes de protesto contra este problema que coloca em causa a sobrevivência de muitas famílias.