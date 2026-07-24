Movimento Chumbado.pt sai à rua esta sexta-feira

É um movimento formado por alunos do ensino secundário que, esta sexta-feira à tarde, realiza uma manifestação nacional.Raul Noetzold, deste movimento, falou com a Antena1. Dá alguns exemplos do que tem sido mais reportado pelos colegas.Apesar de haver a hipótese de reapreciação, o representante do movimento entende que os problemas não ficam resolvidos, porque o método é o mesmo.O movimento contactou dezenas de organizações nos últimos dias e o apelo à mobilização estende-se também aos professores, ao pessoal não docente e às famílias afetadas.