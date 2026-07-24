País
Movimento Chumbado.pt sai à rua esta sexta-feira
O processo dos exames nacionais não tem escapado às críticas por causa dos atrasos e dos erros na correção da prova. Motivos que levam a que o movimento Chumbado.pt sai à rua em protesto.
É um movimento formado por alunos do ensino secundário que, esta sexta-feira à tarde, realiza uma manifestação nacional.
Raul Noetzold, deste movimento, falou com a Antena1. Dá alguns exemplos do que tem sido mais reportado pelos colegas.
Apesar de haver a hipótese de reapreciação, o representante do movimento entende que os problemas não ficam resolvidos, porque o método é o mesmo.
O apelo lançado pelo movimento Chumbado.pt é que os estudantes do ensino secundário se concentrem às 18h00 em frente ao Ministério da Educação.
O movimento contactou dezenas de organizações nos últimos dias e o apelo à mobilização estende-se também aos professores, ao pessoal não docente e às famílias afetadas.
Fenprof, associação académica de Coimbra e Missão Escola Pública estão entre as organizações que confirmaram presença nos protestos.
Raul Noetzold, deste movimento, falou com a Antena1. Dá alguns exemplos do que tem sido mais reportado pelos colegas.
Apesar de haver a hipótese de reapreciação, o representante do movimento entende que os problemas não ficam resolvidos, porque o método é o mesmo.
O apelo lançado pelo movimento Chumbado.pt é que os estudantes do ensino secundário se concentrem às 18h00 em frente ao Ministério da Educação.
O movimento contactou dezenas de organizações nos últimos dias e o apelo à mobilização estende-se também aos professores, ao pessoal não docente e às famílias afetadas.
Fenprof, associação académica de Coimbra e Missão Escola Pública estão entre as organizações que confirmaram presença nos protestos.