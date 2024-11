Movimento civil quer referendo para revogar licenças dos alojamentos locais

Nuno Patrício - RTP

11 mil pessoas subscreveram esta iniciativa popular, que é entregue esta sexta-feira, formalmente na Assembleia Municipal de Lisboa.



Hélio Pires, do Movimento Referendo pela Habitação, explica as vantagens desta alteração ao actual regime de alojamentos turísticos.



Um movimento da sociedade civil e apartidário, que formaliza assim o pedido para a realização de um referendo.



A iniciativa está marcada para as 17h, no Fórum Lisboa.