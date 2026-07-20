Movimento "Porta a Porta" promove mobilização contra novas regras de arrendamento

O movimento "Porta a Porta - Casa para todos" sai à rua, a partir de amanhã, num périplo nacional para alertar para os efeitos do novo pacote de arrendamento, aprovado em Conselho de Ministros. Entre as medidas as novas regras está o fim do teto máximo para cauções, o pagamento de três rendas antecipadas ou a diminuição do prazo para despejo, em caso de incumprimento das regras.