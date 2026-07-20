País
Movimento "Porta a Porta" promove mobilização contra novas regras de arrendamento
O movimento "Porta a Porta - Casa para todos" sai à rua, a partir de amanhã, num périplo nacional para alertar para os efeitos do novo pacote de arrendamento, aprovado em Conselho de Ministros. Entre as medidas as novas regras está o fim do teto máximo para cauções, o pagamento de três rendas antecipadas ou a diminuição do prazo para despejo, em caso de incumprimento das regras.
André Escoval, porta-voz do movimento, espera uma grande mobilização em torno da questão.
Ele acredita que, com um protesto generalizado, vai ser possível forçar o governo a reverter o caminho, tal como aconteceu com o pacote laboral.
A semana nacional de luta pelo direito à habitação vai andar pelo país todo. Arranca esta terça-feira no Porto, passa também por cidades como Lisboa, Coimbra, Viseu, Covilhã, Faro e Aveiro.
O movimento porta a porta diz que os problemas na habitação são transversais a todo o país e a todas as faixas etárias, onde nem estudantes ou idosos escapam às novas regras.
Ele acredita que, com um protesto generalizado, vai ser possível forçar o governo a reverter o caminho, tal como aconteceu com o pacote laboral.
A semana nacional de luta pelo direito à habitação vai andar pelo país todo. Arranca esta terça-feira no Porto, passa também por cidades como Lisboa, Coimbra, Viseu, Covilhã, Faro e Aveiro.