Movimento Vida Justa anuncia protesto contra sentença do Tribunal de Sintra sobre morte de Odair Moniz

Movimento Vida Justa anuncia protesto contra sentença do Tribunal de Sintra sobre morte de Odair Moniz

"Não aceitamos uma sentença injusta", afirma o movimento. A manifestação está marcada para o próximo sábado à tarde, no Largo de São Domingos, em Lisboa.

Joana Bénard da Costa - RTP /
António Antunes - RTP

VER MAIS
A ação de protesto foi anunciada esta terça-feira no site e na página de facebook do movimento cívico.



"O Tribunal de Sintra deixou em liberdade o polícia que matou Odair Moniz e considera que ele pode continuar a ser polícia”, afirma a publicação. 

"Um homem, desarmado, é morto com duas balas e o Tribunal considera que houve 'legítima defesa', sanciona apenas o 'excesso de meios' e deixa o assassino em liberdade", lê-se ainda no comunicado que anuncia a manifestação em Lisboa.

Para o movimento, "a lista de absurdos no julgamento evidencia que a Justiça não escapa ao racismo estrutural". Considera, por isso, que a sentença do Tribunal de Sintra representa "mais um disparo" sobre Adair Moniz.

O polícia que matou Odair Moniz foi condenado, nesta segunda-feira, a três anos e meio de pena suspensa.


Artigos Relacionados

Tópicos
PUB
PUB