Movimento Vida Justa anuncia protesto contra sentença do Tribunal de Sintra sobre morte de Odair Moniz













"O Tribunal de Sintra deixou em liberdade o polícia que matou Odair Moniz e considera que ele pode continuar a ser polícia”, afirma a publicação.





"Um homem, desarmado, é morto com duas balas e o Tribunal considera que houve 'legítima defesa', sanciona apenas o 'excesso de meios' e deixa o assassino em liberdade", lê-se ainda no comunicado que anuncia a manifestação em Lisboa.





Para o movimento, "a lista de absurdos no julgamento evidencia que a Justiça não escapa ao racismo estrutural". Considera, por isso, que a sentença do Tribunal de Sintra representa "mais um disparo" sobre Adair Moniz.





O polícia que matou Odair Moniz foi condenado, nesta segunda-feira, a três anos e meio de pena suspensa.









A ação de protesto foi anunciada esta terça-feira noe na página dedo movimento cívico.