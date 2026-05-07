MP arquivou seis inquéritos relacionadas com mortes durante greve INEM

Numa resposta ao Diário de Notícias, a Procuradoria-Geral da República confirma que todos os casos foram arquivados mas não refere nem a data nem os motivos que justificam a decisão dos procuradores.



Em novembro do ano passado, a Comarca de Pombal já tinha comunicado o arquivamento do caso da morte de um homem de 53 anos em Ansião por "não terem sido encontrados indícios robustos que ligassem a demora no socorro do INEM" a essa morte.



Agora há esta informação de que também os inquéritos relativos a casos de Tondela, Almada, Vendas Novas e Bragança foram arquivados.

