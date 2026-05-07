País
MP arquivou seis inquéritos relacionadas com mortes durante greve INEM
O Ministério Público arquivou os seis inquéritos relacionados com as mortes ocorridas durante a greve dos técnicos do INEM em novembro de 2024.
Numa resposta ao Diário de Notícias, a Procuradoria-Geral da República confirma que todos os casos foram arquivados mas não refere nem a data nem os motivos que justificam a decisão dos procuradores.
Em novembro do ano passado, a Comarca de Pombal já tinha comunicado o arquivamento do caso da morte de um homem de 53 anos em Ansião por "não terem sido encontrados indícios robustos que ligassem a demora no socorro do INEM" a essa morte.
Agora há esta informação de que também os inquéritos relativos a casos de Tondela, Almada, Vendas Novas e Bragança foram arquivados.
Em novembro do ano passado, a Comarca de Pombal já tinha comunicado o arquivamento do caso da morte de um homem de 53 anos em Ansião por "não terem sido encontrados indícios robustos que ligassem a demora no socorro do INEM" a essa morte.
Agora há esta informação de que também os inquéritos relativos a casos de Tondela, Almada, Vendas Novas e Bragança foram arquivados.
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