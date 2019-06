MP investiga morte de Ruben de Carvalho

RTP17 Jun, 2019, 13:07 / atualizado em 17 Jun, 2019, 13:10 | País

A PGR confirmou a existência de um inquérito dirigido pelo Ministério Público do DIAP de Lisboa. Para já, não há arguidos nesta investigação.



De acordo com o jornal digital Observador, Ruben de Carvalho deu entrada no hospital de Santa Maria, em Lisboa, com queixas na vesícula, três a quatro semanas antes da morte.



O histórico comunista, responsável da Festa do Avante!, sofreu uma queda enquanto estava internado - em circunstâncias agora sob investigação - e bateu com a cabeça.



No mesmo dia, Ruben de Carvalho foi visitado pela mulher a quem terá comentado a queda. Poucas horas depois, o antigo chefe de redação do Avante! Entrou em coma e morreu três semanas depois.



Contactado também pelo Observador, o Hospital de Santa Maria não confirma oficialmente a existência de um inquérito.