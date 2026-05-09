Mulher apresenta queixa por violação no Queimódromo do Porto
Uma mulher de 22 anos apresentou queixa por violação contra um homem, de 25 anos, crime que afirmou ter ocorrido na madrugada de sexta-feira no Queimódromo do Porto, disse à Lusa fonte policial.
"A mulher disse ter sido violada por um homem de 25 anos, no Queimódromo [espaço para concertos no âmbito da Queima das Fitas no Porto], de 7 para 8 de maio, entre as 04:45 e as 05:00", detalhou a fonte.
Segundo a fonte da Polícia, a vítima teve de receber assistência hospitalar no Pedro Hispano, em Matosinhos.
A fonte da PSP acrescentou que a Polícia Judiciária está a investigar a denúncia.
Em resposta a um pedido de esclarecimento da Lusa, a Federação Académica do Porto revelou ter sido "informada pela PSP do alegado abuso a uma estudante" e que o caso "está nas mãos das autoridades competentes", afirmando-se "totalmente disponível para ajudar caso seja necessário".