Mulher suspeita de atear fogos em Celorico de Basto fica em prisão preventiva
Uma mulher suspeita de ter ateado três incêndios florestais este mês em Celorico de Basto, no distrito de Braga, ficou em prisão preventiva, depois de presente a primeiro interrogatório judicial, adiantou hoje a Polícia Judiciária (PJ).
Em comunicado, a PJ adiantou que a detida, de 49 anos, é suspeita de ter ateado os fogos a 01, 07 e 23 de julho na freguesia de Ourilhe, em Celorico de Basto.
As ignições ocorreram sempre durante o dia e início da noite em dias quentes, secos, com vento e temperaturas altas, especificou.
Segundo a PJ, a suspeita terá ateado os incêndios com recursos a um isqueiro e velas.
Os locais onde ocorreram os fogos têm condições de propagação à mancha florestal, logo "risco acentuado" para a floresta, campos agrícolas e habitações, sublinhou.
"A arguida agiu por motivos do foro pessoal, bem sabendo que a sua conduta era proibida por lei e representava um perigo iminente para a natureza, populações e bens de terceiros", reforçou.