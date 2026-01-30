Em direto
Pós-depressão Kristin. A resposta aos danos e a evolução do estado do tempo

"Nada que se pareça ao que aconteceu". Proteção Civil alerta para dias muito chuvosos na próxima semana

"Nada que se pareça ao que aconteceu". Proteção Civil alerta para dias muito chuvosos na próxima semana

José Manuel Moura, presidente da Autoridade Nacional da Proteção Civil, esteve no Telejornal.

RTP /
VER MAIS
O líder da Proteção Civil sublinhou o "trabalho hercúleo" dos técnicos e profissionais que procuram recuperar o país destes dias de destruição.

"Envolvemos a APA e o IPMA na conferência de imprensa" desta sexta-feira e "os modelos do IPMA (...) apontam para uma semana muito chuvosa", mas nada que se assemelhe aos últimos dias, assegurou José Manuel Moura.

Uma das ações para fazer face à conjuntura, com a chuva e solos saturados, tem a ver com cheias controladas.
PUB
PUB