País
"Nada que se pareça ao que aconteceu". Proteção Civil alerta para dias muito chuvosos na próxima semana
José Manuel Moura, presidente da Autoridade Nacional da Proteção Civil, esteve no Telejornal.
"Envolvemos a APA e o IPMA na conferência de imprensa" desta sexta-feira e "os modelos do IPMA (...) apontam para uma semana muito chuvosa", mas nada que se assemelhe aos últimos dias, assegurou José Manuel Moura.
Uma das ações para fazer face à conjuntura, com a chuva e solos saturados, tem a ver com cheias controladas.