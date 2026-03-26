"Não apaga o que aconteceu". Indemnizações a vítimas de abuso na Igreja com valor máximo de 45 mil euros

"Sabemos que a atribuição de uma compensação financeira não apaga o que aconteceu nem elimina as consequências dos abusos na vida de quem os sofreu", lê-se na nota divulgada no portal da CEP.

"Montante global de 1.609.650 euros"



"Estes últimos correspondem a situações não enquadráveis no Regulamento, bem como a situações em que as pessoas denunciantes não compareceram à entrevista com as Comissões de Instrução ou deixaram de responder aos contactos para o respetivo agendamento".

"Existem ainda nove pedidos em fase final de análise para definição do montante a atribuir e uim pedido pendente, a aguardar decisão da Santa Sé. Os restantes 11 pedidos foram indeferidos".





"Continuaremos disponíveis para acolher, escutar e acompanhar as vítimas, e reafirmamos o nosso compromisso em prosseguir uma cultura de responsabilização, cuidado e prevenção".

