"Não conheço nada do processso". António Costa não comenta escutas da operação Influencer

"Fui ouvido há quase dois anos, a meu pedido. Desde aí não faço ideia do que aconteceu. Já requeri várias vezes o acesso ao processo. Por isso, ao contrário dos senhores (jornalistas) nunca tive acesso. Não vou comentar o que não conheço", disse esta terça-feira António Costa.





A investigação da Operação Influencer esteve na base do pedido de demissão de António Costa como chefe do executivo.





A CNN Portugal revelou escutas onde alegadamente haverá um conversa entre o ex-primeiro ministro e o amigo Lacerda Machado sobre o data center que iria ser construido em Sines.



António Costa garantiu, em novembro de 2023, que nunca tinha tido essa conversa.





