País
"Não conheço nada do processso". António Costa não comenta escutas da operação Influencer
O antigo primeiro-ministro escusou-se esta terça-feira a comentar notícias sobre escutas do processo da Operação Influencer, hoje noticiadas, sobre Costa e Diogo Lacerda Machado.
Foto: Reuters
"Fui ouvido há quase dois anos, a meu pedido. Desde aí não faço ideia do que aconteceu. Já requeri várias vezes o acesso ao processo. Por isso, ao contrário dos senhores (jornalistas) nunca tive acesso. Não vou comentar o que não conheço", disse esta terça-feira António Costa.
A investigação da Operação Influencer esteve na base do pedido de demissão de António Costa como chefe do executivo.
A CNN Portugal revelou escutas onde alegadamente haverá um conversa entre o ex-primeiro ministro e o amigo Lacerda Machado sobre o data center que iria ser construido em Sines.
António Costa garantiu, em novembro de 2023, que nunca tinha tido essa conversa.
António Costa garantiu, em novembro de 2023, que nunca tinha tido essa conversa.