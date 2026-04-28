"Não conheço nada do processso". António Costa não comenta escutas da operação Influencer

"Não conheço nada do processso". António Costa não comenta escutas da operação Influencer

O antigo primeiro-ministro escusou-se esta terça-feira a comentar notícias sobre escutas do processo da Operação Influencer, hoje noticiadas, sobre Costa e Diogo Lacerda Machado.

RTP /

Foto: Reuters

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"Fui ouvido há quase dois anos, a meu pedido. Desde aí não faço ideia do que aconteceu. Já requeri várias vezes o acesso ao processo. Por isso, ao contrário dos senhores (jornalistas) nunca tive acesso. Não vou comentar o que não conheço", disse esta terça-feira António Costa.

A investigação da Operação Influencer esteve na base do pedido de demissão de António Costa como chefe do executivo.

A CNN Portugal revelou escutas onde alegadamente haverá um conversa entre o ex-primeiro ministro e o amigo Lacerda Machado sobre o data center que iria ser construido em Sines.

António Costa garantiu, em novembro de 2023, que nunca tinha tido essa conversa.


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