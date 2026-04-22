"Não estamos a responder às famílias. Os preços vão continuar a aumentar com este pacote fiscal", avisa antiga ministra da Habitação

Rendas cada vez mais altas. Casas com preços difíceis de acompanhar. E um número crescente de pessoas sem solução de habitação. Um cenário que se repete por todo o país, com a Madeira entre as regiões mais caras.Para quem não consegue comprar nem arrendar, a alternativa passa pela habitação social, mas o acesso também continua longe de ser simples. Estima-se que existam cerca de 25 mil casais à espera de um lugar para ficar como fica explícito na reportagem de Patrícia Cassaca, jornalista da Antena 1 Madeira.O programa Consulta Pública é moderado pelo jornalista Frederico Moreno.