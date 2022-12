"Não fui corrompido". Pinho reage a despacho de acusação do Ministério Público

, afiança o antigo governante, em nota citada pela agência Lusa. Para acrescentar que “a acusação não merece a mínima credibilidade” e que “os procuradores do Ministério Público foram incapazes de acusar a EDP de ter sido favorecida em um euro que seja”.Manuel Pinho sublinha ainda ter sido “investigado durante onze anos por ter beneficiado a EDP” e que “é revoltante ser acusado por factos que não têm nada a ver com a EDP”.

“Investigar durante onze anos é perseguir, o que não se admite numa democracia”, argumenta o antigo titular da pasta da Economia.



, acentua Pinho, recuando ao período de 2005 a 2009, quando foi ministro da Economia no primeiro Executivo socialista de José Sócrates.

Favorecimento do BES. “Não tem fundamento”



. Isto no que diz repeito aos projetos PIN, à Brisa ou à candidatura para a Ryder Cup., acentua, referindo a Ricardo Salgado.

Em requerimento datado de 25 de novembro, igualmente citado pela Lusa, a defesa de Ricardo Salgado pedia o arquivamento do processo EDP no que dizia respeito ao antigo homem forte do Grupo Espírito Santo, alegando o diagnóstico de doença de Alzheimer atribuído ao antigo banqueiro.



Manuel Pinho refere-se também aos montantes que teria recebido do Banco Espírito Santo, que o Ministério Público calcula em aproximadamente cinco milhões de euros, sustentando que teria direito às verbas.“É sabido que o BES pagava a um grande número dos seus quadros superiores complementos de salário e prémios em contas sediadas no estrangeiro, do que resultava que estes ficassem numa situação fiscal irregular. Assumo as minhas responsabilidades, mas sublinho que, como largos milhares de contribuintes, regularizei a minha situação fiscal e posso demonstrar que esta situação não tem nada a ver com práticas corruptivas que me são atribuídas” vinca.. Alexandra Pinho está acusada em coautoria dos crimes de fraude fiscal e branqueamento.

O despacho de acusação

O despacho de acusação foi conhecido na tarde de quinta-feira. Em comunicado,“De acordo com a acusação, Manuel Pinho, enquanto ministro da Economia e, depois, como responsável pela candidatura de Portugal à organização da RYDER CUP, uma competição de golf, atuou, em detrimento do interesse público, na prossecução de interesses particulares do Grupo Espírito Santo (GES)/Banco Espírito Santo (BES) e de Ricardo Salgado”, indicou o DCIAP.Acrescenta a acusação que, desse modo,Ainda segundo a acusação,“A arguida tinha conhecimento desse acordo e foi dele beneficiária, recebendo nas suas contas bancárias elevadas quantias pecuniárias que teriam como destinatário final o marido”, aponta a acusação.Recorde-se queO advogado de defesa, Ricardo Sá Fernandes, considerou que o prazo legal para apresentação da acusação terminava na quarta-feira e foi ultrapassado. Por sua vez, o Ministério Público entendeu que a data limite era quinta-feira e que, por isso, foi cumprida.

A acusação esclarece que o processo em causa “é composto por 86 volumes e mais de 400 apensos”, sendo que não se inclui nesta investigação as suspeitas que envolvem, entre outros nomes, António Mexia, ex-presidente executivo da EDP, e João Manso Neto, antigo líder da EDP Renováveis e atual CEO na Green Volt.

“A matéria concernente à relação de Manuel Pinho e outros arguidos com a EDP e com os mecanismos denominados CMEC (Custos de Manutenção de Equilíbrio Contratual) é objeto de outro inquérito, originado por extração de certidão do processo agora acusado”.Assim,. O ex-ministro da Economia terá beneficiado a EDP para a criação de 32 contratos de energia, os CMEC, e no prolongamento da concessão na exploração de barragens.Os antigos gestores da EDP António Mexia e Manso Neto são suspeitos de corrupção e participação económica em negócio para a manutenção do contrato das rendas excessivas, no qual terão corrompido, segundo o Ministério Público, Manuel Pinho e o ex-secretário de Estado da Energia Artur Trindade.

c/ Lusa