"Não haverá complacência nem nenhum silêncio perante estes comportamentos desviantes nas forças de segurança", garante o Governo

Ao programa da Antena 1,, Paulo Simões Ribeiro, garante que “”, no entanto faz questão de referir que "”.”, acrescenta.O secretário de Estado não vê necessidade de realizar um inquérito nacional para investigar a possibilidade de mais casos idênticos aos que supostamente ocorreram nas esquadras do Rato e do Bairro Alto, em Lisboa. Paulo Simões Ribeiro porque, no seu entender, “”.Noo governante defendeu que a videovigilância no espaço público, e em particular nas esquadras, tem de ser avaliada. Mas antes disso o Governo está apostado na compra e instalação de. Decorre aliás, neste momento, um concurso público e “".Sobre a proposta do Inspetor Geral da Administração Interna, Pedro Figueiredo, que sugeriu a criação de um grupo de trabalho para melhorar as regras de admissão nas forças de segurança, o Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna admite que “”.Paulo Simões Ribeiro assume ainda noque a Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) não tem ainda os quadros completos. “T”, adianta.Tanto a PSP como a GNR defenderam a presunção de inocência dos colegas que estão acusados. Ainda assim o Diretor do Gabinete de Imprensa e Relações-Públicas da PSP assume que, naquela força de segurança, “”. Sérgio Soares acrescenta que “”.No entender de Carlos Canatário, o porta-voz da GNR, “”.

“Não pode haver lugar a situações destas. A confirmar-se são situações graves que não podem acontecer”, defende.

“São muitos os casos onde a brutalidade e a violação do estado de direito ocorrem em Portugal”, acusa investigador do ISCTE

Para Otávio Raposo “a violência policial não se trata de casos excecionais ou pontuais. São muitos os casos onde a brutalidade e a violação do Estado de Direito ocorrem em Portugal”.

O investigador e professor em Estudos Urbanos do ISCTE diz por isso que “”.”, recomenda e vai mais longe, e diz que esse problema “”.Neste momento Carlos Canatário, porta-voz da GNR, contraria e diz que “”.Silvia Rodríguez Maeso, é investigadora do Centro de Estudos Sociais, e garante que “”.” e diz por isso que o país não pode continuar a falar de episódios de violência policial esporádicos.O Diretor do Gabinete de Imprensa e Relações-Públicas da PSP recusa essa acusação. Na opinião de Sérgio Soares “”. E reforça: “”.No entanto Silvia Rodríguez Maeso insiste: “”.

A académica afirma mesmo que “tem havido um discurso e debate político e público de vinculação entre insegurança e violência e população de origem imigrante ou de etnia cigana. E não temos conseguido interromper esse discurso”.

“Um jovem polícia com uma arma à cinta, que não está enquadrado no terreno, pode ser um problema”

As associações sindicais que representam PSP e GNR pedem que seja respeitada a presunção da inocência e o tempo da Justiça.

Ainda assim, César Nogueira defende que “”.O Presidente da Associação de Profissionais da Guarda assegura que”.O dirigente sindical que representa os militares da GNR entende que “”. E defende que isso, juntando a outras questões como “”.E vai mais longe: “”.Paulo Santos, o Presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, admite que “”.Recusa” porque “”.” questiona o Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados.Para Basílio Horta “o". “”, lamenta.E conclui que “”.





Um dos casos mais mediáticos de atuação das forças da autoridade à margem da lei, foi o processo Safra Justa, no Baixo Alentejo. Dez militares da GNR e um agente da PSP foram detidos, por suspeitas de ligação a uma rede criminosa que explorava centenas de trabalhadores estrangeiros, a maioria em situação ilegal no país.





Os suspeitos recebiam dinheiro para facilitar a ação do grupo criminoso que coagia, ameaçava e agredia os imigrantes que trabalhavam em campos agrícolas. Nomeadamente, na apanha da azeitona nos olivais intensivos de Alqueva.



