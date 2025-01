"Não temos problema estrutural de gravidade no sistema materno-infantil"

Em 2024, morreram 261 bebés abaixo de um ano de idade, o valor mais alto desde 2019. Quase 40 por cento morreram na primeira semana de vida.Ouvido no Parlamento, a pedido do Chega, Manuel Pizarro defende que é preciso ter confiança no sistema e olhar para os números com rigor. O deputado socialista que tutelava a pasta da Saúde no anterior Governo aponta também o dedo à estratégia do atual executivo para as urgências obstétricas.