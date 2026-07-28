Nasceram mais 931 bebés até junho deste ano do que no 1.º semestre do ano passado

Estes dados dizem respeito ao número de recém-nascidos estudados no âmbito do Programa Nacional de Rastreio Neonatal, coordenado pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

Os dados do INSA indicam que, nos seis primeiros meses de 2026, os distritos com mais nascimentos foram Lisboa (13.217), Porto (7.733), Setúbal (3.513) e Braga (3.243).

Ao contrário, os distritos com menos nascimentos foram Bragança (263) Portalegre (272), Guarda (358) e Vila Real (445), segundo as estatísticas do Programa Nacional de Rastreio Neonatal que cobre a quase totalidade dos nascimentos no país.

O mês com mais nascimentos no primeiro semestre deste ano foi janeiro (7.908) e o mês com menos bebés a nascerem em Portugal foi fevereiro (6.593).

Em 10 anos, o número de nascimentos passou de 42.758 em 2016, no primeiro semestre, para 43.181 em 2026, no período homólogo, o que significa mais 423 nascimentos.

Os números hoje divulgados reforçam a tendência de crescimento verificada em 2025, ano em que foram rastreados 87.708 bebés, o valor mais alto dos últimos 10 anos.

O "teste do pezinho" é feito através de análises de sangue, a partir do 3.º dia de vida e se possível até ao 6.º, através de uma ou duas picadas no calcanhar do bebé.

Estes testes permitem identificar as crianças que sofrem de doenças, quase sempre genéticas, como a fenilcetonúria ou o hipotiroidismo congénito, que podem beneficiar de tratamento precoce.