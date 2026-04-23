Naufrágio de embarcação no Rio Douro fez uma vítima mortal

Uma pessoa estava desaparecida, tendo o corpo sido resgatado ao final da tarde.





Três pessoas estavam na embarcação quando esta naufragou. Estavam a fazer a instalação de uma bomba para fazer a bombagem de água para uma quinta no Douro.





Os três ocupantes tinham idades entre os 50 e os 60 anos. Dois conseguiram chegar à margem e pedir ajuda.





O alerta foi dado às 14h44 desta quinta-feira.



Foram mobilizados 12 operacionais, entre os quais bombeiros mergulhadores. No local estão também a GNR e uma equipa de psicólogos que está a prestar apoio aos familiares dos três homens no local.