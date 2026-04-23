País
Naufrágio de embarcação no Rio Douro fez uma vítima mortal
Há uma vítima mortal na sequência de um naufrágio de uma embarcação no Rio Douro, mais precisamente na freguesia de Barrô, no concelho de Resende.
Uma pessoa estava desaparecida, tendo o corpo sido resgatado ao final da tarde.
Três pessoas estavam na embarcação quando esta naufragou. Estavam a fazer a instalação de uma bomba para fazer a bombagem de água para uma quinta no Douro.
Os três ocupantes tinham idades entre os 50 e os 60 anos. Dois conseguiram chegar à margem e pedir ajuda.
O alerta foi dado às 14h44 desta quinta-feira.
Foram mobilizados 12 operacionais, entre os quais bombeiros mergulhadores. No local estão também a GNR e uma equipa de psicólogos que está a prestar apoio aos familiares dos três homens no local.
Foram mobilizados 12 operacionais, entre os quais bombeiros mergulhadores. No local estão também a GNR e uma equipa de psicólogos que está a prestar apoio aos familiares dos três homens no local.