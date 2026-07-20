País
"Nenhum aluno será prejudicado". Ministro da Educação mantém calendário de acesso ao Ensino Superior
O ministro da Educação falou esta segunda-feira em conferência de imprensa sobre o processo de correção dos exames nacionais. Fernando Alexandre garantiu que, apesar das perturbações, "nenhum aluno será prejudicado" e anunciou que irá manter-se o calendário para as candidaturas ao Ensino Superior.
(em atualização)
Aos jornalistas, o ministro começou por assegurar que “nenhum aluno será prejudicado, seja nas suas classificações, seja no acesso ao Ensino Superior”.
“O Governo reafirma a proteção dos direitos de todos os alunos em condições de equidade total e total transparência no processo de avaliação externa”, declarou.
“Lamentamos e pedimos desculpa mais uma vez pela perturbação causada na vida dos alunos numa altura decisiva para o seu futuro”, assim como “na vida das famílias e dos professores”, acrescentou Fernando Alexandre.
Sobre os atrasos nas classificações das provas, o ministro disse que “hoje de manhã não é expectável que nas pautas subsistam classificações em suspenso”, uma vez que “todas as escolas receberam a informação atualizada”.
Fernando Alexandre reiterou ainda que “apesar dos constrangimentos registados na implementação neste ano letivo, este modelo inovador de classificação eletrónica representa um avanço para o nosso sistema educativo”.
Garantiu igualmente que os alunos terão acesso às provas digitalizadas e adiantou que, pelas 11h30 desta segunda-feira, “encontravam-se distribuídas cerca de 190 mil das 290 mil provas realizadas na primeira fase dos exames nacionais do ensino secundário”.
Fernando Alexandre reiterou ainda que “apesar dos constrangimentos registados na implementação neste ano letivo, este modelo inovador de classificação eletrónica representa um avanço para o nosso sistema educativo”.
Garantiu igualmente que os alunos terão acesso às provas digitalizadas e adiantou que, pelas 11h30 desta segunda-feira, “encontravam-se distribuídas cerca de 190 mil das 290 mil provas realizadas na primeira fase dos exames nacionais do ensino secundário”.