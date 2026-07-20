"Nenhum aluno será prejudicado". Ministro da Educação mantém calendário de acesso ao Ensino Superior

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Aos jornalistas, o ministro começou por assegurar que “nenhum aluno será prejudicado, seja nas suas classificações, seja no acesso ao Ensino Superior”.



“O Governo reafirma a proteção dos direitos de todos os alunos em condições de equidade total e total transparência no processo de avaliação externa”, declarou.



“Lamentamos e pedimos desculpa mais uma vez pela perturbação causada na vida dos alunos numa altura decisiva para o seu futuro”, assim como “na vida das famílias e dos professores”, acrescentou Fernando Alexandre.





Sobre os atrasos nas classificações das provas, o ministro disse que “hoje de manhã não é expectável que nas pautas subsistam classificações em suspenso”, uma vez que “todas as escolas receberam a informação atualizada”.



Fernando Alexandre reiterou ainda que “apesar dos constrangimentos registados na implementação neste ano letivo, este modelo inovador de classificação eletrónica representa um avanço para o nosso sistema educativo”.



Garantiu igualmente que os alunos terão acesso às provas digitalizadas e adiantou que, pelas 11h30 desta segunda-feira, “encontravam-se distribuídas cerca de 190 mil das 290 mil provas realizadas na primeira fase dos exames nacionais do ensino secundário”.



