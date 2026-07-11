Níveis de alerta sismo vulcânicos na ilha Terceira baixam para V1

"Na sua reunião sobre a atividade sismovulcânica em junho, o Gabinete de Crise desceu para V1 o nível de Alerta Vulcânico no Vulcão de Santa Bárbara e no Sistema Vulcânico Fissural Oeste da Terceira", revelou o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), num comunicado divulgado na sua página oficial.

Os níveis de alerta no Vulcão de Santa Bárbara e no Sistema Vulcânico Fissural Oeste, na ilha Terceira, estavam em V2 (sistema vulcânico em fase de instabilidade) e baixaram agora para V1, tendo em conta que "a atividade sismovulcânica registada desde o início do ano na ilha Terceira tem-se situado a níveis mais baixos do que o registado nos anos anteriores", explica o CIVISA.

Segundo o CIVISA, a "sismicidade, em particular, encontra-se ligeiramente acima dos níveis normais para a zona", mas "evidenciando uma leve tendência geral decrescente nos últimos seis meses", ao "nível da frequência de eventos registados" e da "respetiva magnitude".

"A sismicidade continuou centrada no Vulcão de Santa Bárbara e no Sistema Vulcânico Fissural Oeste da Terceira, continuando a registar-se atividade sísmica mais a sul, para leste da área de influência do Vulcão de Santa Bárbara, em particular nas imediações de Angra do Heroísmo", explica ainda o CIVISA.

Quanto à análise da deformação crustal, com base na rede de estações permanentes, "mostra que o Vulcão de Santa Bárbara continua a evidenciar alguma deformação, embora ténue", acrescenta.

Ao nível dos gases, o CIVISA adianta que "não se verificaram quaisquer anomalias passíveis de serem relacionadas com a atual crise sismovulcânica".

Assim, o Gabinete de Crise decidiu descer o nível de Alerta Vulcânico para V1 no Vulcão de Santa Bárbara e no Sistema Vulcânico Fissural Oeste da Terceira.

O CIVISA recomenda à população que "sejam adotadas medidas de autoproteção adequadas à atividade em curso, designadamente, para minimizar os riscos decorrentes da eventual ocorrência de um sismo de maior magnitude ou do desenvolvimento de movimentos de vertente ao nível de taludes instáveis e da linha de costa".

O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores refere ainda que "qualquer alteração do padrão de atividade observado poderá conduzir ao ajustamento dos referidos níveis de alerta", pelo que "importa continuar a acompanhar a situação através dos canais de proteção civil oficiais".

Desde 24 de junho de 2022 que a atividade sísmica no Vulcão de Santa Bárbara se encontra "acima dos valores normais de referência", tendo o evento mais energético ocorrido em 14 de janeiro de 2024, com magnitude de 4,5 na escala de Richter.

Em junho de 2024, o nível de alerta subiu para V3 (sistema vulcânico em fase de reativação), mas voltou a baixar para V2, em dezembro desse ano, tendo em conta a redução da atividade sísmica e da deformação crustal.

O nível tinha voltado a subir para V3, no início de novembro de 2025, face ao "incremento da atividade sísmica", com uma "tendência crescente" relativamente aos primeiros meses do ano e ao facto de se continuar a registar deformação crustal.

O nível de alerta do Sistema Vulcânico Fissural Oeste da Terceira subiu para V3 no final de novembro de 2025, pelos mesmos motivos, mas baixou para V2 em fevereiro deste ano.

A escala de alertas vulcânicos utilizada pelo CIVISA tem oito níveis, em que V0 significa sistema vulcânico em fase de repouso e V7 erupção magmática ou hidromagmática em curso, com explosividade colossal a mega colossal.