Noite na Pasteleira. Moradores fazem rondas para defender casas e bens

Conhecido como o "supermercado" da droga, atualmente o maior do norte do país, tem movimento constante de consumidores mas também cenas de tráfico facilmente identificáveis.



Os moradores desses bairros são obrigados a refugiar-se em casa com medo e os da vizinhança já organizam grupos para fazer rondas, na tentativa de proteger as casas e outros bens.



É uma realidade dramática e crescente que resulta de uma reportagem da RTP ao longo de vários dias, na zona que se tornou o maior problema de segurança pública no Porto.