Notas das provas do 9.º ano afixadas na manhã de segunda-feira

A informação, assinada pelo presidente do JNE, Rui Pires, e a que a Lusa teve acesso, refere que as remessas de dados com as pautas dos resultados das provas finais do ensino básico "serão remetidas às escolas ao fim do dia de hoje", para que as escolas possam "afixar as pautas de classificação logo no início da manhã do dia 20 de julho, se possível até às 09h30".

As classificações das provas finais do ensino básico, que são realizadas na transição dos alunos para o ensino secundário, deveriam ter sido publicadas na sexta-feira, mas, nesse mesmo dia, o Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA) anunciou que isso não seria possível.

O instituto justificou o adiamento com a necessidade de priorizar os exames nacionais devido ao cumprimento do calendário do concurso nacional de acesso ao ensino superior, que arranca na segunda-feira.

Segundo o JNE, os alunos que necessitam de se inscrever para a segunda fase destas provas deverão fazê-lo durante o dia de segunda-feira, cabendo às "escolas dar a colaboração que for necessária para a consecução das inscrições por todos os alunos referidos".

"No entanto, as escolas deverão dar prioridade à realização das provas pelos alunos nos casos em que não tenha sido possível efetuar a inscrição antes da data da prova, em particular da prova de Português (91), a realizar no dia 21 de julho [terça-feira], bem como das restantes provas previstas para esse dia", é realçado da informação.

No documento, o JNE e o EduQA agradecem "toda a colaboração" das direções das escolas e dos secretariados de exame neste processo, "pedindo desculpa a todos, incluindo alunos e famílias, pelo atraso na disponibilização dos resultados".

Este atraso na divulgação das provas finais do 9.º ano, é referido, "deveu-se à necessidade de priorizar a afixação das pautas dos exames nacionais do ensino secundário, tendo em consideração a sua fulcral importância para o concurso de acesso ao ensino superior".

As provas do 9.º ano, obrigatórias para concluir o 3.º ciclo, decorreram há um mês e, pela primeira vez este ano, realizaram-se em formato digital.

No dia 17 de junho, os alunos foram avaliados a Português, tendo-se seguido a prova de Matemática, no dia 22 de junho.