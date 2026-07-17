Notas dos exames. Ministro da Educação volta a pedir esforço, agora das escolas

Fernando Alexandre pede “mais um esforço dos Diretores dos agrupamentos de escolas e das escolas não agrupadas” para que as notas – “enviadas às escolas até às 19h30” - possam ser afixadas.



Na comunicação, o ministro sublinha “o elevado empenho, esforço, disponibilidade e forte sentido de responsabilidade dos professores classificadores, manifestados de forma excecional nas últimas semanas, permitiram concluir a classificação dos Exames Finais Nacionais do Ensino Secundário realizados na 1.ª fase”.



E, para que “as classificações possam ser consultadas ainda hoje, Fernando Alexandre “apela a mais um esforço dos Diretores dos agrupamentos de escolas e das escolas não agrupadas e aos técnicos envolvidos neste processo”.



Sublinha neste ponto o que diz ser o “superior interesse dos alunos e das famílias neste momento”.



Termina com um pedido de desculpas, lamentando “o transtorno causado aos alunos, às famílias, aos professores e às escolas pelos atrasos no envio das classificações aos estabelecimentos de ensino”.



