Nova bastonária da Ordem dos Advogados é hoje empossada

”, disse a nova bastonária à Lusa quando foi eleita em dezembro.A terceira mulher a liderar a AO, Fernanda de Almeida Pinheiro venceu as eleições, na segunda volta, com 10.539 votos (59,26%), face aos 7.245 obtidos por Paulo Pimenta, num total de 20.657 votos num universo eleitoral de cerca de 34 mil advogados.A advogada, que substitui Luís Menezes Leitão no cargo, realçou à Lusa que pretende uma união da classe para “conseguir reivindicar e implementar” os direitos que permitam “servir melhor os cidadãos e cidadãs e as empresas” do país.